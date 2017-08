La radio Tendance Ouest fait sa rentrée

Lancée en avril à Rouen, la radio Tendance Ouest vous accompagne depuis tous les jours avec de la musique, des jeux mais aussi de l'information locale.

Tendance Ouest, c'est un journal papier, un site internet mais aussi une radio. Depuis le mois d'avril, elle émet sur le 103.7 à Rouen. Une radio 100 % normande et 100 % indépendante. Et pour la rentrée, Tendance Ouest est encore plus présente avec cinq heures d'antenne produites directement dans son studio rouennais. Au programme: de la musique bien sûr mais aussi des jeux et des informations locales. C'est Pierre Durand-Gratian qui vous informe toutes les demi-heures le matin entre 6h30 et 9h. Aurélien Delavaud lui succède à midi. Des rendez-vous avec l'info au plus près de chez vous à Rouen et en Seine-Maritime.

L'après-midi, c'est Manu qui vous accompagne entre 13h et 16h. Avec lui, vous pourrez gagner des cadeaux, des places pour des événements qui ont lieu dans la région et puis, plus ponctuellement, entendre des interviews inédites d'artistes de passage à Rouen. Une formule pleine d'énergie pour vous tenir compagnie!

Tous les lundis, entre 14h et 16h, Manu reçoit Alain, notre voyant astrologue. C'est lui qui fait l'horoscope tous les matins et il revient pour deux heures hebdomadaires d'antenne ouverte pour répondre aux questions des auditeurs. Travail, famille, histoire de coeur, Alain vous répond en direct.

Le soir, c'est Charlotte Derouin qui vous informe à 17h, 18h et 19h pour faire le tour de ce qu'il s'est passé dans la journée.

En cette rentrée, le leitmotiv de la radio est toujours le même, "diffuser de la bonne humeur, de l'enthousiasme et mettre en valeur des initiatives locales", explique Benoît Leclerc, directeur du groupe Tendance Ouest - La Manche Libre. D'abord implantée dans la Manche, Tendance Ouest est aujourd'hui diffusée sur toute la Normandie.

