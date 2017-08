Rentrée scolaire : les raisons du retour de la semaine de quatre jours dans le Calvados

Dans le Calvados, 118 écoles sur les 408 que compte le département ont mis fin à la semaine de 4 jours et demi pour cette rentrée scolaire. Les raisons sont plurielles, comme l'illustre le cas de la commune de Ouistreham.

À Ouistreham (Calvados), les élèves des trois écoles maternelles et primaires vont vivre une rentrée scolaire placée sous le signe des quatre jours. Depuis la rentrée 2014, les écoliers vivaient au rythme de quatre jours et demi. "Après trois ans, nous avions assez de recul pour décider de revenir à quatre jours", explique Frédérique Chauchard, ajointe aux affaires scolaires. Ouistreham a mené une réflexion commune avec Saint-Aubin-d'Arquenay et Colleville-Montgomery, villes voisines.

Un budget de 160 000€ par an

Plusieurs raisons ont motivé ce retour. Elles sont budgétaires d'une part. Avec près de 650 enfants à gérer sur les trois établissements de la commune, il avait fallu recruter 55 intervenants pour trois heures d'activités extrascolaires par semaine. "Recruter des gens pour une heure d'activité par jour, c'est compliqué. Souvent, ils venaient de Caen. Il fallait également composer avec les absences ou les arrêts".

Au total pour la commune, la réforme des rythmes scolaires aura coûté entre 150 000 et 160 000 € par an. Un budget que la commune compte réutiliser à bon escient. "Cela va nous donner plus de souplesse. Nous allons investir dans du mobilier et du matériel ou encore accentuer notre aide pour les séjours linguistiques". La commune va également récupérer les infrastructures mises à disposition pour les différentes activités.

Réduire la fatigue des élèves

Les raisons sont d'autre part scolaires. Avant de prendre cette décision, la commune a consulté les parents d'élèves. Plus de 80 % étaient favorables à ce retour en ce qui concerne les maternelles. Même engouement pour l'école primaire.

La décision a été ensuite validée en conseil d'école. "Les instituteurs comme les parents ont fait le même constat: les élèves étaient très fatigués." Un avis que partage le syndicat des instituteurs et professeurs des écoles (SNUIPP/FSU) du Calvados. "Nous sommes favorables à ce retour à la semaine de quatre jours. Avec une semaine plus longue, les professeurs ont remarqué des élèves moins réceptifs notamment pour les plus petits. Et puis entre les enseignants et les intervenants du temps périscolaire, cela faisait trop de changement de personnes dans une même journée", explique Laurence Guillouard, la secrétaire départementale du syndicat.

Ainsi à Ouistreham, finies les activités périscolaires du lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30. Les élèves iront à l'école de 8h45 à 16h30 et auront leur mercredi de libre. Un rythme qui permettra aux élèves de souffler, espère Frédérique Chauchard et aux clubs de la ville de revoir fleurir des inscriptions pour la journée du mercredi. Ce nouveau changement de rythme est le troisième pour les écoliers en neuf ans.

A LIRE AUSSI.

A la rentrée, un tiers des écoles seront à la semaine de quatre jours

Education: des changements en vue dès la rentrée si le programme Macron est appliqué

Rythmes scolaires : dans le Calvados le retour à la semaine de 4 jours pose question

Rythmes scolaires. Ouistreham fait le choix de la semaine à quatre jours