A Vieux-la-Romaine, l'esprit vacances joue les prolongations !

Même si les vacances se terminent et que l'heure de la rentrée approche à grand pas, à Vieux-la-Romaine (Calvados), on a choisi de jouer les prolongations.

Pour rester sous le signe de l'amusement, de la promenade et de la découverte, la ville de Vieux-la-Romaine (Calvados) propose en septembre un programme d'animations pour toute la famille.

Musique, jeux et découvertes

Cela va de la randonnée à pied ou en vélo pour découvrir la ville et ses environs à une enquête au musée où le visiteur devra réunir des indices dispersés dans les vestiges de l'antique cité d'Aragenua. La musique sera également à l'honneur par la découverte des jeux et jouets sonores de l'antiquité.

Les Journées Européennes du Patrimoine, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, seront elles aussi placées sous le signe de l'amusement. Pendant deux jours, une initiation aux jeux d'hier et d'aujourd'hui est prévue, et la possibilité de fabriquer ses propres jeux à partir de ceux exposés sera également offerte. Le très jeune public pourra même, l'instant d'une animation, s'initier aux sciences de l'archéologie. Enfin, jusqu'au 3 décembre, découvrez l'expo Jeux et Jouets dans l'Antiquité.

Pratique. Programme détaillé des animations sur le site internet de Vieux-la-Romaine ou au 02 31 71 10 20.

