Hockey Club de Caen : Les Drakkars dans la dernière ligne droite de préparation

Avant la reprise du championnat le 16 septembre 2017, Luc Chauvel, l'entraineur du Hockey Club de Caen (Calvados), fait un point sur la préparation de son équipe.

Après près de six mois de coupure du fait de l'absence du club en play-offs de Division 1, les Drakkars de Caen (Calvados) sont dans la dernière ligne droite de leur préparation d'avant saison, alors que le championnat reprend le 16 septembre 2017 avec la réception de Nantes. D'abord privé de plusieurs de ses éléments étrangers pour des problèmes de visas, l'entraîneur Luc Chauvel travaille avec son groupe depuis le 7 août à raison de 3 séances par jour afin d'être prêt physiquement et techniquement. "On est pas mal dans le jeu, mais on est toujours fatigués en fin de match, ce qui est normal vu notre rythme d'entraînement" explique le coach caennais. Après une victoire 4-3 face à Cergy-Pontoise et une défaite 3-4 contre Tours, les Drakkars recevaient Neuilly-sur-Marne mercredi 30 août. A ACTUALISER

Des joueurs plus expérimentés

La saison dernière, ratée dans les résultats, une vraie cohésion de groupe s'est néanmoins créée. Pour améliorer les résultats, le staff a misé sur le recrutement de joueurs expérimentés pour encadrer les plus jeunes comme le gardien Quentin Papillon (20 ans), prêté par Rouen. Trop de défaites par un but d'écart, souvent justifiées par un manque d'expérience, avaient causé au HCC une absence des play-offs, alors que l'objectif du club reste la remontée en Ligue Magnus. Dernière recrue attendue avant la reprise, l'Australien Wehebe Darge rejoindra l'équipe le 7 septembre.

