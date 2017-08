Admission post-bac : "Je me retrouve sans fac, sans étude, sans rien"

Alors que la plupart de ses amis se préparent à faire leur rentrée à la fac, Claire Leman, qui vient de décrocher son Bac à Honfleur (Calvados) reste sans possibilité de formation pour cette année. La faute à la plateforme d'admission post-bac et à un tirage au sort malheureux.

En cette fin d'août 2017, tout le monde se prépare à la rentrée. Tout le monde excepté les 6 000 bacheliers qui n'ont toujours pas reçu d'affectation via la plateforme post-bac, censée orienter les lycéens après leur Bac. Parmi eux, Claire Leman, qui vient de décrocher un Bac ES dans un lycée d'Honfleur (Calvados).

Un sentiment d'injustice

Alors qu'elle rêvait d'entre en STAPS, formation sportive à l'université, tous ces premiers voeux, formulés d'abord à l'université de Caen (Calvados) puis à celle de Rouen (Seine-Maritime) lui ont été refusé. "Pourtant, j'ai eu les félicitations à chaque trimestre et j'avais toujours plus de 14-15 de moyenne", assure la jeune fille. Inscrite pendant tout son lycée en section sportive, elle joue également au hand depuis 11 ans.

Mais STAPS est une filière très demandée, et la sélection se fait par tirage au sort. "D'un côté, cela peut paraître juste car en principe il ne doit pas y avoir de sélection à la fac, reconnaît Claire. Mais de l'autre, on voit que des gens qui avaient 10 de moyenne ou moins, qui n'ont pas travaillé, ont autant de chance d'être pris. C'est comme si on travaillait sans que cela nous assure nos chances d'accéder à la formation que l'on veut."

Rien n'est sûr pour l'an prochain

Pendant l'été, ses professeurs, les élus de sa commune se sont mobilisés. "Nous avons écrit des lettres au rectorat, au président de l'université, à pas mal de personnes pour expliquer mon cas… Tous ont répondu mais ils ne peuvent rien faire, ils disent que c'est comme ça, il y a trop de demandes et il faut faire une sélection."

Aujourd'hui, Claire voit ses amis préparer leur rentrée "et moi je ne sais toujours pas quoi faire". L'un de ses camarades de lycée, dans le même cas qu'elle, ira malgré tout suivre les cours en amphi, espérant réussir à intégrer la fac en cours d'années. Une solution trop coûteuse pour elle, qui devrait prendre un appartement à Caen sans être sûre de décrocher quoique ce soit à la fin de l'année.

"Je vais peut-être pouvoir faire un service civique dans mon club de hand, espère-t-elle. Mais rien est encore sûr. Pour le moment, je me retrouve sans fac, sans étude, sans rien." Elle retentera sa chance sur la plateforme post-bac l'an prochain, sans que rien ne lui garantisse une place. En STAPS, les seules personnes prioritaires à l'admission sont les redoublants ou les étudiants en réorientation.

