Hockey : les Dragons repartent à la chasse aux trophées

Après une saison 2016-2017 terminée sans trophée, les Dragons de Rouen (Rouen) abordent la nouvelle saison qui se profile avec un effectif fortement remanié et un esprit revanchard.

Une saison sans trophée, chez les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), ça ne passe pas! Pourtant, comme le rappelle le manager Guy Fournier, le cru 2016-2017 n'a pas été catastrophique: "on a failli finir premier de la saison régulière, on a perdu en finale de play-off et en finale de Coupe de France. On peut pas dire que ça a été mauvais, mais on n'a rien gagné."

Plus de solidité défensive

Pour redresser la barre dès cette année, le coach Fabrice Lhenry a été conservé à la tête d'une équipe très largement remaniée notamment avec le départ des frères Treille ou du capitaine Patrick Coulombe. Mais il pourra encore compter sur le chouchou des supporters de l'Ile Lacroix, le Canadien Marc-André Thinel, toujours aussi fringant du haut de ses 36 ans.

Pour le reste, les Dragons ont enregistré de nombreuses arrivées comme celles du gardien slovène Matija Pintaric ou du défenseur slovaque Richard Stehlik. "On voulait être plus solides défensivement et plus imposants physiquement, donc on a renforcé ces domaines tout en gardant de la rapidité et du talent", justifie Guy Fournier. Il ne reste plus qu'à le prouver sur la glace!

