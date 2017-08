Le Rouen Normandie Rugby vise la Pro D2 d'ici deux ans

Le club de Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) attaque sa saison de Fédérale 1 le dimanche 10 septembre 2017. Dans la poule Élite, le club rouennais vise l'accession en Pro D2 d'ici deux ans.

Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) commencera sa saison en Fédérale 1 le dimanche 10 septembre 2017 face à Aubenas. Sous un nouveau nom, l'ancien Stade Rouennais affiche clairement ses ambitions. Si les objectifs de cette année ne sont pas totalement définis, Jean-Louis Louvel, le président qui a repris les manettes en début d'année, ambitionne de faire monter le club en Pro D2 d'ici deux ans. Une ambition que partage le coach Richard Hill : "On veut faire une belle saison. Et pour ça, on sait qu'on doit commencer fort."

Une préparation tronquée

Le club a accueilli 16 nouveaux joueurs en plus des 20 qui ont été gardés de la saison dernière. Et le coup de force, c'est peut-être d'avoir convaincu le jeune Gabin Villière de rester, lui que son président voit comme le porte-étendard de son projet normand. Une joie partagée par Richard Hill, qui se dit "très satisfait du recrutement et des joueurs qui sont venus nous renforcer. On a fait un stage qui a renforcé la cohésion du groupe."

Seule ombre au tableau, le Rouen Normandie Rugby n'a eu qu'un match de préparation, le second prévu face à Nantes le 26 août ayant été annulé. "Je n'ai pas pu tester tous les nouveaux joueurs et c'est dommage à une semaine de la reprise du championnat", regrette Richard Hill.

