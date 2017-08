Le pape en Birmanie et au Bangladesh fin novembre et début décembre

Le pape François se rendra fin novembre en Birmanie, pays bouddhiste, avant de poursuivre son voyage au Bangladesh majoritairement musulman, a annoncé lundi le Vatican.

Le pape se rendra en Birmanie du 27 au 30 novembre et au Bangladesh du 30 novembre au 2 décembre. Il a doté les deux pays d'Asie, comptant des communautés catholiques très minoritaires, de leur tout premier cardinal.

En Birmanie, il visitera Rangoun et la capitale Naypyidaw. Au Bangladesh, il se rendra uniquement à Dacca, la capitale, selon un communiqué du Saint-Siège.

Le sort de la minorité musulmane des Rohingyas, un sujet cher au pape François, devrait logiquement être abordé durant ce déplacement.

"De tristes nouvelles sont arrivées sur la persécution de la minorité religieuse de nos frères Rohingyas", a déclaré dimanche le pape devant des milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre pour l'angélus.

"Je voudrais leur exprimer toute ma proximité. Et nous tous demandons au Seigneur de les sauver et d'inspirer des hommes et des femmes de bonne volonté pour qu'on les aide à ce que tous leurs droits soient respectés", a-t-il ajouté.

Depuis vendredi, des affrontements entre forces de l'ordre birmanes et rebelles rohingyas ont fait au moins 92 morts, dont 12 membres des forces de sécurité selon la police. Des milliers de civils de la minorité musulmane ont fui vers le Bangladesh voisin dont une partie se sont vus refuser l'accès.

Selon des médias spécialisés, une délégation du Vatican était récemment en Birmanie et au Bangladesh pour préparer la visite du pape. Ces dernières semaines, le Vatican s'était contenté de dire que le voyage était "à l'étude".

Le 4 mai dernier, le Saint-Siège et la Birmanie avaient annoncé l'établissement de pleines relations diplomatiques, juste après une rencontre cordiale au Vatican entre la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et le pape François.

La rencontre entre le pontife argentin, tout juste rentré d'un voyage pour promouvoir la paix en Egypte, et le prix Nobel de la Paix 1991 avait été décrite comme "très décontractée et joyeuse" par des journalistes ayant assisté aux salutations.

Le voyage permettra de faciliter le dialogue entre les quelque 800.000 fidèles catholiques (6,2% de la population) d'un pays à plus de 90% bouddhiste et les autorités gouvernementales.

L'Eglise catholique locale, qui s'était fait nationaliser toutes ses écoles dans les années 1960 suite au coup d'Etat militaire, investit à nouveau, non sans difficultés, dans l'éducation et réclame des autorisations pour construire des églises, souligne le site spécialisé Eglises d'Asie.

Le Bangladesh est depuis quelques années l'objet de nombreux attentats et attaques qui ont fait des dizaines de morts, notamment contre les étrangers, les écrivains laïques, les athées et les membres des minorités religieuses.

Dans ce pays à 89% musulman, les chrétiens ne représentent qu'une petite minorité de 0,5% dont les quelque 350.000 catholiques représentent la majeure partie, selon Eglises d'Asie.

