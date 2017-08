La " Bonne Pioche " : la boutique d'accessoires et de décorations ouvre à Caen

La boutique " la Bonne Pioche " a inauguré son magasin, ce vendredi 25 août 2017, au 10 bis rue Froide à Caen (Calvados).

Son concept ? Dénicher tout un tas de beaux produits faits par des créatrices françaises. Dédié aux plus petits et aux mamans, mais aussi à l'ensemble de la famille avec de nombreuses idées pour accessoiriser la chambre des enfants ou choyer un nouveau-né avec de petits bodies et des peluches par exemple.

Une boutique chaleureuse dédiée à toute la famille

On y trouve un vaste choix d'articles made in France, le lieu en est composé à 90 %, mais aussi quelques produits en petites séries. Certains sont issus d'une production faite main et artisanale. Vous trouverez aussi des objets personnalisables à offrir pour les enfants comme pour les adultes. Une gamme d'articles est aussi consacrée tout spécialement aux femmes et aux mamans.

Pratique. Ouverture du mardi au samedi, 10h - 18h30. 10 bis rue Froide à Caen. 06 58 25 92 32. Renseignement par mail à hello@bonnepioche-caen.fr

