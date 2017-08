ABC tease le retour de "Grey's Anatomy", "Scandal" et "Murder" au rythme du nouveau tube de Taylor Swift

La chaîne américaine ABC fait la promotion de sa soirée du jeudi, composée exclusivement par les créations de Shonda Rhimes, et en profite au passage pour surfer sur le buzz créé par la sortie récente du nouveau morceau de Taylor Swift "Look What You Made Me Do".

La soirée "Thank God It's Thursday" ("Dieu merci, on est jeudi"), dont le nom est tiré de l'expression américaine "Thank God, it's Friday" ("Dieu merci, on est vendredi"), sera de retour le jeudi 28 septembre sur ABC avec la 14e saison de "Grey's Anatomy" et la quatrième de "How to Get Away with Murder". La septième et ultime saison de "Scandal" fera quant à elle son entrée une semaine plus tard, le 5 octobre.

Pour en faire sa promotion, ABC a compilé dans une même vidéo des images des précédentes saisons. Seule scène inédite du tableau : les trois héroïnes, Meredith Grey (Ellen Pompeo), Olivia Pope (Kerry Washington) et Annalise Keating (Viola Davis) trinquant ensemble autour d'un verre de vin rouge.

La chaîne a eu par ailleurs la bonne idée de rythmer sa promotion par la chanson "Look What You Made Me Do" que Taylor Swift vient tout juste de mettre en ligne. Le morceau est le premier extrait de son album "Reputation" à paraître le 10 novembre.

A LIRE AUSSI.

Musique : Les premières images du nouveau clip de Taylor Swift

Katy Perry revient avec un nouvel album plus déluré !

Taylor Swift dévoile son nouveau titre "Look What You Made Me Do"

The Voice: Lucie, la candidate de Normandie qui a séduit tous les coachs [VIDÉO]