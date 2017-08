Kendrick Lamar domine les prix vidéos MTV, des VMA au parfum politique

Le rappeur Kendrick Lamar dominait les Video Music Awards dimanche en milieu de cérémonie, avec déjà 5 prix lors d'une soirée au parfum très politique.

Lamar, l'un des plus grands artistes de hip hop, avait déjà glané 5 prix sur huit nominations, dont ceux de la meilleure vidéo hip-hop et de la meilleure réalisation pour "Humble.".

L'artiste originaire de Compton a ouvert la soirée en interprétant "Humble." sur la scène du mythique Forum d'Inglewood, dans la banlieue sud de Los Angeles, devant un échafaudage en feu, avec une chorégraphie imprégnée de sa passion pour les arts martiaux.

C'est Ed Sheeran qui a gagné la statuette d'artiste de l'année après que son tube "Shape of you" eut inondé les ondes tout l'été.

La soirée des VMA avait démarré sur une tonalité résolument politique, la superstar Katy Perry brandissant un journal au titre "le monde est en feu" et la fille de Michael Jackson, Paris, appelant à résister face aux néonazis.

La chanteuse californienne est devenue ces dernières années l'une des célébrités les plus engagées à gauche. Après avoir été une ardente supportrice d'Hillary Clinton, la candidate démocrate à la présidentielle, elle combat à présent la politique du président Donald Trump.

'Combat contre le système'

Paris Jackson, fille du roi de la pop Michael Jackson, a décerné la première récompense de la soirée, la vidéo pop de l'année, au groupe féminin Fifth Harmony.

"Nous devons montrer à ces nazis et suprématistes blancs pourris que nous n'avons aucune tolérance pour leur haine et leur discrimination, nous devons résister", a-t-elle enjoint le public.

Un nouveau prix qui n'a rien à voir avec les clips vidéos, celui du meilleur "combat contre le système", devrait d'ailleurs être remis par la mère de Heather Hayer, cette jeune femme tuée par un sympathisant nazi à Charlottesville alors qu'elle manifestait contre le fascisme.

Le président américain Donald Trump avait été très critiqué pour avoir estimé qu'il y avait "des gens très bien" chez les nazis comme chez les manifestants anti-fascisme à Charlottesville, avant d'ajouter qu'il y avait eu de la violence "des deux côtés".

'Voir des beautés différentes'

Reflétant l'évolution des normes culturelles, les VMA cette année ont fusionné les genres sexuels, abolissant les séparations entre catégories pour hommes ou femmes et rebaptisant "L'homme de la lune", la statuette remise aux lauréats, en "Personne de la lune".

Malgré leurs revendications sociétales, les VMA n'ont eux-mêmes pas échappé aux controverses et critiques: "Despacito", le tube de reggaeton qui a fait danser le monde entier tout l'été, chanté par Luis Fonsi, n'avait ainsi reçu aucune nomination initialement, alors qu'il est devenu le clip le plus vu de l'histoire de Youtube.

Un couac dans le processus d'attribution des nominations a alors été blâmé. MTV a ensuite inclus le titre -dans sa version remixée avec Justin Bieber- dans la catégorie "Song of the Summer", mais il n'a pas remporté la statuette.

Taylor Swift, autre grande prêtresse de la pop music, a dévoilé en début de soirée la vidéo de son titre sorti vendredi, "Look What You Made Me Do", premier single aux paroles vengeresses de son nouvel album "Reputation".

Avec un style bien plus gothique et satirique que d'ordinaire, elle semble imiter dans certaines séquences des clips d'autres superstars comme Beyoncé et "Formation" ou encore Madonna.

Pink a chanté "What about us" entourée de danseuses nues au pubis, fesses et seins couverts de simples bandeaux de papier noir, comme barrés.

En recevant le prix Vanguard honorant sa carrière, elle a créé l'émotion en racontant que sa fille lui avait dit un jour en rentrant de l'école qu'elle pensait être la fille la plus laide qu'elle connaissait "parce qu'(elle) avait l'air d'un garçon avec des cheveux longs".

La chanteuse, venue avec sa fille et son mari, a expliqué lui avoir fait une présentation Power Point pour lui montrer des rocks stars androgynes qui ont influencé le monde, puis a ajouté: "On ne change pas, on aide les autres à voir plus de beautés différentes".

