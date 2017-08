Ligue 1: Monaco étrille encore Marseille

L'inflation ne frappe pas que les transferts, le tarif des Monaco-Marseille est passé de quatre à six buts par match: l'ASM a corrigé l'OM 6 à 1, dimanche, pour rester en tête de la Ligue 1 avec le Paris SG.

Il y avait plus de suspense autour du transfert de Kylian Mbappé vers le PSG que sur la pelouse... Ce choc de la 4e journée, le premier de la saison, a fait "pschiit".

Monaco a ouvert le score dès la 2e minute par Kamil Glik et menait 4-0 à la pause grâce à un doublé de Radamel Falcao (20 s.p., 34), déjà à 7 buts en quatre journées, et un but d'Adama Diakhaby (45), le successeur de Mbappé. Djibril Sidibé (68) et Fabinho (79 s.p.) ont aussi marqué, Rémy Cabella a à peine adouci la casse (74).

Le potentiel offensif de l'ASM n'a pas l'air immédiatement en danger d'assèchement malgré le probable départ de sa jeune star pour quelques 180 millions d'euros. Monaco tourne déjà à plus de trois buts par matches, comme l'an dernier.

Monaco améliore aussi son record avec une 16e victoire consécutive en championnat, et reste sur 36 matches consécutifs en marquant au moins un but.

L'OM connaît son bourreau. L'ASM, qui lui a déjà passé trois fois quatre buts la saison dernière, a mis fin à une invincibilité qui remontait au 1er mars et à une défaite contre... Monaco (4-3 a.p.), en Coupe de France.

De la tisane au bouillon

Ce nouveau camouflet princier va tendre l'ambiance à Marseille. L'état-major marseillais ne pourra plus se targuer de résultats corrects et d'une qualification en Europa League contre les modestes Ostende et Domzale pour demander de la patience aux supporters.

Le président Jacques-Henri Eyraud conseillait la tisane aux fans impatients, mais l'OM a bu le bouillon à Louis-II. Certains d'entre eux ont fondu un plomb et tenté d'envahir la pelouse après le quatrième but, avant d'être péniblement contenus par les stadiers et les forces de l'ordre.

Le match a cruellement illustré qu'outre l'indispensable attaquant promis et qui n'arrive toujours pas, à trois jours de la fin du mercato, il faudrait peut-être recruter aussi en défense.

Pour pallier la blessure d'Adil Rami, Rudi Garcia avait choisi le verrou, avec trois centraux, Grégory Sertic, Rolando et Doria, et deux demi-défensifs, Luiz Gustavo et Jordan Amavi. Mais il a sauté dès la deuxième minute sur un coup franc de Thomas Lemar repris du pied par Kamil Glik devant une arrière-garde apathique (2).

Comme l'an dernier, le plan de Garcia tombait vite à l'eau. A peine 120 secondes après l'ouverture du score Steve Mandanda déviait une frappe d'Adama Diakhaby sur le poteau (3).

Mbappé sifflé

Puis Amavi commettait une faute dans la surface sur Fabinho. Radamel Falcao convertissait la sanction et mettait fin à tout suspense dans ce premier choc de la saison au bout de 20 petites minutes...

Le "Tigre" récidivait sur un coup franc de Joao Moutinho prolongé par Diakhaby, qui marquait lui-même sur un centre de Rony Lopes.

Au supplice, Marseille s'ébrouait un peu en seconde période, avec les entrées de Rémy Cabella et Maxime Lopez. Le premier a marqué le seul but olympien, donnant peut-être des regrets à Garcia de ne pas l'utiliser plus, en reprenant une volée de Florian Thauvin.

Mais l'OM n'y était vraiment pas, à l'image de la passivité de toute la défense laissant Sidibé reprendre d'une tête plongeante un ballon renvoyé par le poteau. Puis Hiroki Sakai fauchait Jorge et coûtait un ultime penalty.

La visite à Monaco a encore tourné au désastre, seule bonne nouvelle, Valère Germain a été applaudi par son ex-public. Louis-II a en revanche sifflé Mbappé, lors de la composition des équipes et à chacune de ses apparitions sur les écrans géants du stade. Mais même sans lui les Monégasques peuvent espérer voir des buts...

Résultats de la 4e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Paris SG - Saint-Etienne 3 - 0

samedi

Nantes - Lyon 0 - 0

Amiens - Nice 3 - 0

Bordeaux - Troyes 2 - 1

Dijon - Montpellier 2 - 1

Toulouse - Rennes 3 - 2

Caen - Metz 1 - 0

dimanche

Guingamp - Strasbourg 2 - 0

Angers - Lille 1 - 1

Monaco - Marseille 6 - 1

A LIRE AUSSI.

Ligue 1: Monaco se relance à Guingamp

Ligue des champions: finir froidement le travail pour Monaco

Ligue 1: Monaco bat Toulouse à l'arraché en ouverture

Ligue des champions - Monaco, escalader le mur jaune et refaire l'histoire

Monaco-Juventus: le choc des cultures