The Voice Kids : le jeune Manchois, Antoine Letouzé, intègre l'équipe de Matt Pokora

Antoine Letouzé est passé aux auditions à l'aveugle de The Voice Kids, le célèbre télécrochet de TF1, samedi 26 août 2017. Il a convaincu deux membres du jury avec son interprétation de Let it go de James Bay. Le jeune Valognais (Manche) a choisi d'intégrer l'équipe de Matt Pokora.

Quel joli moment en compagnie d'Antoine !

Il a mis les poils aux coachs ???? #TheVoiceKids pic.twitter.com/f17kmvyzZ6 — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) August 26, 2017