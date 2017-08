Seine-Maritime : Fuite de verre en fusion dans une entreprise

Du verre en fusion à très haute température a fui d'un four dans une entreprise de Vieux-Rouen-sur-Bresle (Seine-Maritime), dimanche 27 août 2017. Les salariés ont pu maîtriser l'incident avant l'arrivée des pompiers sur place.

Aux Verreries Brosse, dans le Pays de Bray (Seine-Maritime), on a l'habitude de travailler le verre. Mais cela ne met pas à l'abri d'un incident. Dimanche 27 août 2017 vers 5h du matin, les salariés ont dû faire face à une fuite de verre en fusion de l'un de leur four. Les pompiers ont été immédiatement prévenus.

Incident contenu

À leur arrivée, l'incident avait pu être contenu par les salariés. "Nous sommes intervenus en soutien", précise le centre opérationnel d'incendie et de secours de Seine-Maritime. Personne n'a été blessé et les dégâts sont mineurs. Le four qui a posé problème devra être nettoyé et vérifié pour prévenir tout dysfonctionnement.

