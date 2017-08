Football (Ligue 1, 4e journée) : Caen enchaîne face à lanterne rouge de Metz !

Après avoir battu Lille la semaine passé, le SM Caen a confirmé ce samedi soir 26 août 2017 par un succès face au FC Metz sur un unique but de Ronny Rodelin. Tout bon pour les compte et le moral des normands.

Le match

Après avoir battu Lille la semaine passée à la surprise générale, les Caennais ont cette fois pris rapidement la mesure d'un adversaire Messin nettement moins armé. D'entrée de match, les Malherbistes ont eu l'occasion de trouver le chemin des filets mais Avounou puis Rodelin n'y sont pas parvenus. Metz a laissé passer l'orage avant de faire illusion l'espace d'une demi-heure, jusqu'à l'entrée de seconde période et l'ouverture du score de Rodelin sur un petit enchaînement parfait dans la défense visiteuse (50e). La suite a vu Metz nettement fléchir et surtout ne plus jamais se montrer offensif sur le but de Vercoutre, tranquille jusqu'au coup de sifflet final. De leur côté et s'ils ont finalement levé les bras au coup de sifflet final, les Normands auraient pu alourdir la marque, notamment par Santini et Da Silva (83e). Anecdotique, car après le premier mois de compétition, Caen est casé dans le milieu de tableau avec 6 points.

Le but

50e : Sur une belle action initiée par Kouakou, Rodelin reçoit le cuir en entrée de surface, prend le meilleur sur Diagne et ajuste imparablement Kawashima.

Caen : 1- Metz : 0

L'homme du match : Youssef Ait-Bennasser (Caen)

Quelle présence ! Le joueur prêté par Monaco a littéralement rayonné dans l'entrejeu normand, tout à la fois hyper présent à la récupération et toujours là pour nettoyer les ballons. Un très gros match.

Fiche technique

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M.Brisard, Spectateurs : 14687

Avertissements : Metz : N'Guette (32e)

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Djiku, DaSilva, M'Bengue, Ait-Bennasser, Avounou (Imorou 57e), Féret (cap) (Peeters 72e), Rodelin, Kouakou (Delaplace 72e), Santini, entr : Patrice Garande

METZ : Kawashima, Diagne, Balliu, Bisevac (cap), Assou-Ekotto, Cohade (Niane 78e), Poblette (Mollet 70e), Jallow (Fernandez 59e), Cafu, Roux, N'Guette, entr : Philippe Hinschberger

But : Rodelin (50e) pour Caen

