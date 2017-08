The Voice Kid : Un jeune Manchois aux auditions à l'aveugle

Un jeune Manchois de 16 ans participe aux auditions à l'aveugle de The Voice Kids sur TF1, samedi 26 août 2017.

Il s'appelle Antoine Letouzé, a 16 ans et est originaire de Valognes (Manches). Son rêve : devenir chanteur. Samedi 26 août 2017, il profite de l'exposition hors du commun que propose la célèbre émission de TF1, The Voice Kids. C'est la 4e édition de ce dérivé du télécrochet, exclusivement réservé aux plus jeunes. Le principe reste le même : quelques secondes pour convaincre et pousser au moins l'un des membres du jury à se retourner pour poursuivre l'aventure.

Je passe ce samedi dans #TheVoiceKids alors tous à vos écrans pic.twitter.com/9YSpe0Zi29 — Antoine Letouzé (@AntoineLetouze) August 23, 2017

Découvert sur internet

Le jeune homme connaît bien l'émission qu'il suit depuis le début. Il avait d'ailleurs cherché à y participer, il y a deux ans, en vain. Cette année, pas besoin de postuler : le jeune talent a été repéré grâce aux vidéos qu'il poste sur Instagram. "Un casteur m'a contacté pour un projet musical, via un commentaire", explique-t-il. S'en suit une série de castings avant finalement l'enregistrement des fameuses auditions à l'aveugle. Reste à savoir s'il peut aller plus loin. Réponse dans l'émission du 26 août 2017, à 21h, sur TF1.

