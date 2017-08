Au tribunal de Caen: pour échapper à la justice elle arrache ses plaques d'immatriculation

A hauteur de Bourguébus au sud-est de Caen (Calvados) le dimanche 23 avril 2017 à 20h30 une femme refuse de se soumette aux tests de dépistage d'alcoolémie suite à un accident matériel de la circulation routière. Pour ces faits elle a comparu le mercredi 23 août 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen.

Mercredi 23 août 2017 une femme âgée de 36 ans a été jugée par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique en récidive et refus de se soumette aux contrôles tendant à le prouver, ceci après avoir percuté un poteau à Bourguébus au sud-est de l'agglomération.

Elle arrache les plaques d'immatriculation et les vignettes

Ce soir là, par hasard, les gendarmes interviennent sur un accident routier. Une voiture a percuté un poteau sur le bord d'une route. Auprès, ils trouvent la conductrice, manifestement alcoolisée. Celle-ci vient d'arracher les plaques d'immatriculation de sa voiture ainsi que les vignettes d'assurance et de contrôle technique du pare-brise. Elle se refuse à l'éthylotest. Mais l'examen de son comportement est sans appel : elle tremble, sent l'alcool, titube, ses explications sont embrouillées et une bouteille est retrouvée dans l'habitacle.

"Je n'étais pas en règle"

A la barre la prévenue avoue qu'elle n'était pas en règle "Mon assurance n'était pas à jour, et ayant acquis récemment le véhicule, je n'avais pas fait le changement de carte grise. De plus, ayant de gros problèmes sentimentaux je reconnais m'être arrêtée au bord de la route pour boire de la vodka à la bouteille."

"C'est l'assommoir de Zola"

Le procureur insiste sur le fait que l'accident aurait pu être plus grave. "S'alcooliser à la vodka, au volant de sa voiture au bord d'une route, c'est l'assommoir de Zola ! Et en plus en récidive ! Cette personne a manifestement besoin de soins. De plus quelle naïveté d'arracher ses plaques d'immatriculation ! " Il requiert 6 mois de prison dont 2 mois fermes ainsi que 24 mois de mise à l'épreuve et une annulation du permis à ne pas repasser avant un an.

Au final le verdict est de 6 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve, d'une suspension de permis de 6 mois et d'une obligation de soins.

