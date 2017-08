Succession d'opérations de déminage en Manche

Le Groupe de Plongeurs-Démineurs (GPD) de la Marine nationale, basé à Cherbourg (Manche) a procédé à 4 opérations de neutralisation d'engins explosifs sur la façade maritime Manche - mer du Nord du 17 au 24 août 2017.

Le jeudi 17 août 2017, le GPD est intervenu à deux reprises: il a détruit un obus de 60 mm, découvert le 16 août dernier, représentant 1 kg d'équivalent TNT sur la plage de Donville-les-Bains (Manche), ainsi qu'un plateau supérieur de mine anti-char, découvert le jour même sur la plage de Cayeux-sur-Mer (Calvados).

Le mercredi 23 août 2017, une mine anti-char, découverte le 22 août, d'une charge d'équivalent TNT de 5,5 kg a été neutralisée sur la plage de Courseulles-sur-Mer (Calvados).

Enfin, le jeudi 24 août 2017, les plongeurs-démineurs de la Marine nationale ont neutralisé 2 obus de 81 mm découverts le 23 août 2017 à Surtainville (Manche), le tout représentant 3 kg d'équivalent TNT.

En 2017, une quantité inquiétante?

Depuis le 1er janvier 2017, les plongeurs-démineurs de la Manche ont neutralisé dans la zone Manche - mer du Nord, 480 engins explosifs soit 10763.5 kg d'équivalent TNT.

Selon Wikipedia: "Si une bombe de 50 kilotonnes (50 000 tonnes),..., détonait à la surface de la Terre, cela résulterait en une boule de feu de 160 mètres de diamètre qui durerait un peu plus d'une seconde[réf. nécessaire]. Dans un rayon d'environ 3 kilomètres la chaleur dégagée serait suffisante pour brûler mortellement toute personne non protégée, et le souffle serait suffisant pour détruire la plupart des résidences et des immeubles commerciaux." Les engins explosifs neutralisés restent bien moins importants.