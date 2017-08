Ligue 1: Cavani et le PSG assurent contre Saint-Etienne

Après des débuts tonitruants en Ligue 1, Neymar et le PSG ont dominé Saint-Etienne sans forcer (3-0), grâce un doublé d'Edinson Cavani, vendredi lors de la 4e journée.

Avec quatre victoires en quatre matches, les Parisiens occupent seuls la tête du championnat, en attendant le choc entre Monaco et Marseille dimanche. Les Monégasques ont trois points de retard sur Paris et peuvent revenir à hauteur s'ils s'imposent.

Cavani a ainsi donné du relief à une partie qui en manquait un peu. Légèrement retenu à l'entrée de la surface, l'Uruguayen a d'abord obtenu puis converti un penalty à la 20e minute, pour mettre fin à l'invincibilité de Stéphane Ruffier, le gardien des Verts, cette saison en Ligue 1.

Il a clos les débats en fin de match d'une superbe talonnade pied opposé après une passe décisive de Thomas Meunier.

Le Matador poursuit sur les mêmes bases que la saison dernière: c'est son cinquième but en quatre matches de Ligue 1.

Le match a d'abord été pénible pour les Parisiens. Il faut dire que les Stéphanois avaient décidé de jouer tout pour la défense, en espérant -sans trop y croire- quelques occasions de contres. Résultat, un début de rencontre très fermé, au ralenti, et un Neymar parfois décevant.

L'ancien Barcelonais, plus habitué aux joutes techniques du championnat d'Espagne, a peut-être été surpris par cette partie rugueuse, un attaque-défense à l'ancienne. Il a perdu quelques ballons et s'est assez vite adressé à son staff technique en bord de touche, comme s'il avait besoin de repères.

Pastore décevant

Le deuxième acte a été plus animé. Au retour des vestiaires, après un coup franc bien frappé par Neymar, Marquinhos a effectué une remise de la poitrine au point de penalty et c'est Thiago Motta qui a conclu du bout du pied (51e).

Au titre des déceptions, Javier Pastore, qui pouvait profiter de l'absence de Marco Verratti, suspendu trois matches après son carton rouge contre Toulouse, a été transparent. Ce genre de confrontation ne lui correspond guère et il a perdu trop de ballons.

Le gardien Alphonse Areola, pas toujours très rassurant ces derniers temps, a en revanche gagné du crédit en remportant deux duels contre Jonathan Bamba à la 25e et 72e minutes.

Auteur d'une belle saison dernière mais désormais en concurrence avec Dani Alves au poste de latéral droit, le Belge Tomas Meunier a montré qu'il n'avait rien perdu de sa technique, à l'image de sa passe décisive pour Cavani.

L'entraîneur Unai Emery avait fait de cette rencontre contre les Verts, et leurs trois victoires en trois matches, le "premier gros test" de la saison en L1. Il a été passé sans encombre. Son effectif n'a pas toujours brillé mais a eu le mérite d'être très peu inquiété, à l'image d'un impressionnant Presnel Kimpembe en défense centrale. Et Cavani était là pour assurer la victoire.

La rencontre a aussi permis à Neymar, auteur de trois buts et trois passes décisives lors des précédents matches, de voir à quoi peut ressembler l'ordinaire de la Ligue 1. Le Brésilien a subi plusieurs fautes, parfois grossières, et les esprits se sont même un peu échauffés juste avant le but de Motta.

Dans ce PSG de plus en plus paillettes, la star de NBA Stephen Curry avait donné le coup d'envoi fictif avant de s'asseoir en tribunes en espérant du beau spectacle. Il n'a pas toujours été gâté, jusqu'à une fin de match plus enthousiasmante.

Place à la trêve internationale et aux derniers jours du mercato. D'ici à jeudi, on saura si le PSG réussit à attirer la pépite monégasque Kylian Mbappé. S'il y parvient, après avoir débauché Neymar contre la somme record de 222 millions d'euros, il réaliserait un énorme coup. Encore un.

Résultats de la 4e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Paris SG - Saint-Etienne 3 - 0

samedi

(17h15) Nantes - Lyon

(20h00) Amiens - Nice

Bordeaux - Troyes

Dijon - Montpellier

Toulouse - Rennes

Caen - Metz

dimanche

(15h00) Guingamp - Strasbourg

(17h00) Angers - Lille

(21h00) Monaco - Marseille

