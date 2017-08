Seine-Maritime : le spectacle Equinandra atteint les 250 000 visiteurs

Depuis une vingtaine d'années, l'association l'AVEC propose un son et lumière, tous les étés, à l'Abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse (près de Bolbec en Seine-Maritime). Lors de la représentation du samedi 26 août 2017, le 250 000ème visiteur est attendu.

Sa réputation n'est plus à faire dans le Pays de Caux (Seine-Maritime), le son et lumière du Valasse déplace tous les étés des milliers de spectateurs. L'association l'AVEC s'est lancée dans l'aventure il y a une vingtaine d'années. 300 bénévoles font vivre un son et lumière dans le parc de l'Abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse, près de Bolbec. Des spectacles créés de toutes pièces par les membres de l'association et joués durant cinq ans.

En cet été 2017, c'est le spectacle La légende d'Equinandra qui est proposé (légendes et histoires autour de la naissance de la Normandie). C'est la dernière saison de représentation, l'année prochaine un nouveau spectacle verra le jour. Et cela fait donc vingt ans que l'aventure dure, une vraie fierté pour Yves Maugard, le président de l'AVEC :

Le spectacle La légende d'Equinandra est joué tous les vendredis et samedis soir jusqu'au 2 septembre 2017, ça commence à partir de 19h, à l'Abbaye du Valasse, à Gruchet-Le-Valasse.

Et petit événement ce samedi 26 août 2017, l'association l'AVEC va accueillir son 250 000ème visiteur. Ce dernier se verra remettre des surprises. Il devrait vivre une soirée pas tout à fait comme les autres, avec quelques privilèges.

La légende d'Equinandra – son et lumière à l'Abbaye du Valasse – renseignement ici – entrée 14 euros ou 29 euros pour la formule repas/spectacle (dans ce cas réservation obligatoire).

A LIRE AUSSI.

La fête du cheval ce week-end en Seine-Maritime