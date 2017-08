À Rouen, la bibliothèque des Capucins va être rénovée

La bibliothèque des Capucins de Rouen (Seine-Maritime) va être en travaux jusqu'au 24 novembre 2017. Ils commenceront le 2 octobre pour deux mois, mais la bibliothèque fermera ses portes le samedi 2 septembre 2017 afin de mettre en cartons sa collection.

La bibliothèque des Capucins de Rouen (Seine-Maritime) va fermer le samedi 2 septembre 2017 au soir pour cause de travaux. Ils débuteront le le 2 octobre et ce jusqu'au 24 novembre 2017. "Les murs sont atteints de salpêtre, donc ils vont être grattés. Avant ils avaient été peints et à cause de l'humidité la peinture cloque", décrit Mélissa Maignan, responsable de la bibliothèque.

Il y aura aussi quelques retouches de peinture et "une chapelle qui est fissurée, donc on va poser des témoins pour vérifier qu'elle ne s'agrandit pas". Tous ces travaux sont financés par la Ville de Rouen.

30 000 documents à stocker

La bibliothèque compte près de 30 000 livres, documents, DVD et CD. Tout sera stocké et rangé dans des cartons, mais de manière très précise. "L'idée c'est aussi de gagner un maximum de temps pour la réimplantation des collections. Les cartons devront être tous numérotés. On va indiquer les cotes des livres et on va respecter le classement actuel qu'on trouve sur les étagères", souligne Mélissa Maignan.

Tout sera conservé à l'abri et rien ne sera disponible dans les autres bibliothèques pendant le temps de fermeture. "Cela était trop compliqué à gérer d'un point de vue informatique, et il y a aussi un manque de place". Le temps de réimplanter les collections, la bibliothèque rouvrira le 16 janvier 2018 avec un nouveau mobilier pour accueillir à nouveaux les lecteurs.