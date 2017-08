Un week-end dédié à la glisse au Havre

Le 25 août 2017 à 11:40 Par : Gilles Anthoine

Du 25 au 27 août 2017, Le Havre (Seine-Maritime) accueille la 5ème et dernière étape du Festival international des sports extrêmes, le FISE Xperience Series. Il s'agit de trois jours de compétition pour les pros et les amateurs de BMX, trottinette, roller et skate.