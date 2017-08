250 associations de Caen se présentent au grand public le 2 septembre

La manifestation "Place aux Assos", aura lieu le samedi 2 septembre 2017, de 10 h à 19 h à Caen (Calvados).

Le samedi 2 septembre 2017, la ville de Caen invite le grand public à la manifestation "Place aux Assos", de 10h à 19h à Caen (Calvados). Cette 3e édition accueillera plus de 250 associations de Caen la mer, sous deux cents parasols, pour les présenter au public et valoriser les places de la ville, mais aussi créer un échange associatif.

Divers thématiques seront montrées : sport, citoyenneté, humanitaire, culture, enfance, etc. Le thème principal change chaque année. Cette fois, sera mis en avant "l'enfance et la jeunesse" avec les MJC et les associations de l'enfance de la ville de Caen.

Valoriser l'action citoyenne

Il y aura trois podiums qui délimiteront les espaces de présentation, sur les places de la République et Pierre Bouchard avec l'association "cravate solidaire" et rue du Moulin avec des danses latinos. Un annuaire des associations sera disponible au stand d'accueil. La place de la République recevra les MJC et la jeunesse.

Des animations pour les enfants sont également programmées, le long du parcours. Les conseillers de quartiers auront leur stand pour valoriser l'action citoyenne.

Samedi 2 septembre 2017 10 h - 19 h.