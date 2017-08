Contrats aidés: en Seine-Maritime, la sénatrice Nelly Tocqueville en appelle à la raison d'Édouard Philippe

Censé aider les gens éloignés du monde du travail à s'en rapprocher, le dispositif des contrats aidés va prendre fin suite à une décision du gouvernement. En Seine-Maritime, de nombreux élus s'insurgent contre cette décision comme la sénatrice Nelly Tocqueville (PS), qui dénonce un matraquage des élus locaux.

Les contrats aidés appartiendront bientôt au passé. En Seine-Maritime, cette décision prise par Emmanuel Macron et le gouvernement d'Édouard Philippe fait couler beaucoup d'encre. Les contrats aidés, ce sont des emplois spécifiques, pensés pour rapprocher des gens en manque de formation ou des chômeurs de longue date du monde du travail. Une mesure qui coûtait de l'argent à l'État, qui finançait une partie du dispositif.

Un acharnement contre les petites communes ?

Une aubaine dont profitaient de nombreuses associations et petites communes, qui devront se passer de ce petit coup de pouce, sans solution de remplacement. C'est la raison pour laquelle la sénatrice Nelly Tocqueville (PS) a adressé une lettre au Premier ministre pour dénoncer une décision précipitée et prise sans concertation. Selon elle, les collectivités locales et les petites communes ont déjà fait beaucoup d'efforts et cette nouvelle mesure s'apparente à du "matraquage".

Même si la décision semble actée, l'ancienne maire de Saint-Pierre-de-Manneville (Seine-Maritime) espère encore faire entendre raison au Premier ministre, notamment en le rappelant à son propre passé d'élu local au Havre.