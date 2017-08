Rentrée littéraire: comment s'y retrouver parmi les 581 romans à paraître

La rentrée littéraire 2017 débute tout juste. Entre la mi-août et octobre, ce sont 581 nouveaux romans qui vont sortir. Un moment toujours très attendu dans les libraires. L'occasion de booster les ventes. Reportage dans une librairie à Fécamp (Seine-Maritime).

Cette rentrée littéraire 2017 est prolifique. 581 romans, dont 390 français. Une augmentation de 6% par rapport à la rentrée 2017, où on comptait 363 ouvrages français.

Une rentrée littéraire, c'est une période cruciale pour les libraires. Nous avons rencontré Nathalie et Nicolas Fleurs, les gérants de la librairie Banse à Fécamp (Seine-Maritime). Ce moment de l'année permet certes d'augmenter les ventes mais c'est également l'occasion de fidéliser une clientèle.

Nathalie et Nicolas ont déjà lu une trentaine de ces romans. Ils sont là pour conseiller et mettre en avant des coups de coeur. Ce qui est essentiel pour Nicolas Fleurs, "c'est donner une couleur à notre librairie, se différencier". La librairie organisera une soirée spéciale rentrée littéraire le 5 octobre 2015 en collaboration avec la mairie de Fécamp. Ce sera au Maupassant avec un auteur ou un éditeur invité.

Les coups de coeur de nos libraires

Nathalie Fleurs - Les bourgeois de Alice Ferney et Et soudain, la liberté de Evelyne Pisier et Caroline Laurent :

Nicolas Fleurs - Underground Railroad de Colson Underground :

