À Rouen, les douanes saisissent 32 000 montres dangereuses pour la santé

Les douanes de Rouen (Seine-Maritime) ont procédé au mois de juillet 2017 à la saisie de 32 000 montres pour enfants, en provenance de Chine, qui affichent un taux de plomb parfois 58 supérieures à ce qu'autorisent les normes européennes.

C'est une belle prise, réalisée par les douanes sur le port de Rouen (Seine-Maritime). L'information a filtré jeudi 24 août 2017 mais les faits remontent au lundi 17 juillet 2017. Ce jour-là, les agents des douanes ont mis la main sur un lot de près de 32 000 montres pour enfants "reconnues comme non conformes et dangereuses".

58 fois le taux légal de plomb

La saisie a été effectuée à la suite d'un contrôle réalisé sur ces produits en provenance de Chine au début du mois de juin. Le Service national d'analyse de risque et de ciblage (SARC) a par la suite analysé de nombreux échantillons et déterminé que certains d'entre-eux présentaient "des taux de plomb 58 fois supérieures à la limite autorisée par la législation européenne".

Selon une source à la direction des douanes, "ce sont les boutons qui servent à régler l'heure sur les montres qui posent problème". Les produits ont été bloqués et vont être rendus à l'importateur qui devra procéder à une remise aux normes des montres, une des trois possibilités avec la destruction et l'exportation sur des territoires avec des normes plus souples.

Les douanes devraient assurer un suivi de cette cargaison et procéderont à de nouveaux contrôles avant de laisser les produits réparés entrer sur le territoire.