Il y a trente ans, la princesse Diana visitait le musée de la tapisserie de Bayeux

Le 31 août 1997, la princesse Diana se tuait dans un accident de voiture à Paris. C'était il y a vingt ans. Une dizaine d'années auparavant, le 9 septembre 1987, elle s'était rendue au musée de la tapisserie de Bayeux (Calvados) avec le prince Charles à l'occasion de l'année de Guillaume le Conquérant. Retour dans les souvenirs du passé avec Liliane Bouillon, ancienne directrice du musée.

Il y a des visites qui restent gravées à jamais. Celle de la princesse d'Angleterre Diana et du prince Charles au musée de la tapisserie de Bayeux (Calvados) en fait partie. Le couple princier s'est rendu dans la capitale du Bessin le 9 septembre 1987 à l'occasion de l'année de Guillaume Le Conquérant.

"Ils ont d'abord été accueillis à la mairie de Bayeux par le maire" se rappelle Liliane Bouillon. À cette occasion, la Ville a offert à la princesse Diana un éventail. "C'était l'oeuvre de trois artistes: un tourneur sur bois, une dentellière et une dessinatrice qui travaille au conservatoire de la dentelle de Bayeux". Un très beau cadeau de bienvenu, dont se souvient la directrice du musée de la tapisserie à cette époque-là.

Tout le musée était en effervescence

Le prince et la princesse ne sont pas venus les mains vides. Ils ont offert au musée de la tapisserie deux fac-similés du Domesday book, un inventaire réalisé sous le règne de Guillaume Le Conquérant en Angleterre pour l'administration fiscale du royaume. L'exemplaire est d'ailleurs toujours visible au musée.

Liliane Bouillon, en première ligne pour organiser cette venue princière se souvient notamment de l'effervescence qui régnait au musée. "On recevait le prince et la princesse quand même! ", sourit-elle. La direction avait donc décidé de mettre les petits plats dans les grands. "Nous devions leur offrir le thé, or il n'y a pas de salon d'accueil au centre Guillaume le Conquérant où se situe la tapisserie. Il a donc fallu créer un centre d'accueil." Malheureusement, le couple princier, arrivé en retard, n'aura pas eu le temps de prendre le thé!

Écoutez Liliane Bouillon raconter cette anecdote:

Un regain de visiteurs

Si le tea time n'a pas eu lieu, la beauté et l'élégance de Lady Di ont frappé Liliane Bouillon. "Je crois qu'elle revenait d'un voyage en Espagne, elle était bien bronzée. Elle avait un ensemble rouge avec un chapeau andalou avec un ruban noir. Elle était d'une élégance…" se souvient-elle.

La mort tragique de Diana, le 31 août 1997 à Paris dans un accident de voiture l'a bouleversée, comme des millions de personnes. Après cette visite, le musée de la tapisserie de Bayeux a connu un regain de visiteurs. "Nous avions d'ailleurs créé des médailles en bronze où on voyait justement les visages du prince Charles et de la princesse face à face. Et les Anglais ont acheté ça comme des petits pains!".

A LIRE AUSSI.

Le tragique conte de fée de Diana

Lady Di, une fashionista qui a chamboulé la garde-robe royale

Pour perpétuer la mémoire de Diana, ses fils se dévoilent