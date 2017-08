Bouches-du-Rhône: un homme soupçonné d'avoir provoqué 17 incendies écroué

Le 24 août 2017 à 09:55

Un homme d'une quarantaine d'années soupçonné d'avoir provoqué 17 incendies entre les 10 et 20 août 2017 dans les communes d'Allauch, Plan-de-Cuques et Marseille (Bouches-du-Rhône) a été mis en examen et écroué mercredi soir, a-t-on appris auprès de la police.