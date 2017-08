Football (Coupe de la Ligue, 2e tour) : le HAC éliminé au bout du suspense

Fin de l'aventure en Coupe de la Ligue pour Le Havre AC (Seine-Maritime), battu aux tirs au but à Tours, mardi 22 août 2017 (0-0, 7-6 aux tab).

Et soudain, Kacou, le gardien tourangeau, stoppa la tentative de Fontaine. Miguel transforma la sienne dans la foulée pour offrir au Tours FC son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue.

Tombeurs de Nîmes au tour précédent après un match fou, conclu par une séance de tirs au but victorieuse, les Ciel et Marine ont cette fois-ci perdu à ce que l'on a coutume d'appeler la loterie. Dommage, car le HAC aurait sans doute mérité un meilleur sort ce mardi 22 août 2017. Les Havrais se sont, en effet, créé la plus belle occasion du match, sur une frappe de Keita repoussée par le poteau en première période.

Les hommes d'Oswald Tanchot doivent vite digérer cette première déception de la saison pour se concentrer sur leur objectif prioritaire, à savoir le championnat de Ligue 2, qu'ils retrouveront dès le vendredi 25 août 2017 à l'occasion d'un déplacement à Nîmes. Un formidable défi les attend dans le Gard: tenter d'aligner un cinquième succès en autant de matches de Ligue 2 et conforter par là même leur fauteuil de leader.

Tours - HAC: 0-0 (7-6 aux tirs au but)

Arbitre: M. Stinat. Spectateurs: 3 421

Avertissements HAC: Bese (35e), Ayasse (90e+1)

TOURS: Kacou – Sissoko, Cissé (c), Nanizayamo, Miguel – Louvion (Bergougnoux, 80e), Belkebla – Bakar (De Almeida, 64e), Makhedjouf, Raveloson – Clémence (Tall, 62e). Remplaçants: Coudert (g), Cillard, Etcheverria, El Hriti.

Entraîneurs: Gilbert Zoonekynd et Nourredine El Ouardani.

HAC: Thuram – Bese, Moukoudi, Traoré, Ozdemir – Louiserre, Ayasse - Keita (Fontaine, 62e), Bonnet (c) (Assifuah, 86e), Lia (Ferhat, 68e) – Julan. Remplaçants: Sissoko (g), Coulibaly, Bain, Soula.

Entraîneur: Oswald Tanchot

