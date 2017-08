La baie du Mont-Saint-Michel: un territoire dynamique en matière de cultures légumières en Normandie

Les polders du Mont-Saint-Michel sont adaptés pour les cultures maraîchères, le secteur est dynamique, malgré des prix trop bas pour la carotte.

La Manche est le premier département légumier normand et premier producteur français de poireaux, navets et choux cultivé sur trois secteurs: le Val de Saire, la région de Créances et la baie du Mont-Saint-Michel. Ici, on dénombre trois cents emplois directs dans les exploitations.

Entre les touristes qui viennent découvrir la merveille, on y cultive vingt mille tonnes de salades et vingt-cinq mille tonnes de carottes par an.

La carotte payée au-dessous du prix de production

Mais aujourd'hui le marché de la carotte est en crise, les prix payés aux producteurs ne couvrent pas les coûts de production, la situation est aujourd'hui pire qu'en 2014, année noire pour les légumiers,

Bernard Guillard est producteur de légumes en baie du Mont-Saint-Michel:

Par chance, les producteurs n'ont pas souffert de la sécheresse grâce à une spécificité: les polders du Mont-Saint-Michel, Bernard Guillard:

Sur l'ensemble du département de la Manche on compte cent cinquante maraîchers. Chaque année, ils produisent cent soixante cinq mille tonnes de légumes.