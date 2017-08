Football : en Normandie, les nouvelles licences boostent les réinscriptions

La Ligue de Football de Normandie est largement en avance sur les réinscriptions de footballeurs par rapport à l'année dernière. Une réussite due à un nouveau système informatisé et aux contrôles médicaux simplifiés selon son président délégué, Jacky Cerveau.

"Aujourd'hui, au 21 août, on a 38 000 licences enregistrées alors que l'année dernière à la même époque on n'en avait que 23 000." En une phrase, Jacky Cerveau résume l'efficacité du nouveau système de renouvellement des licences de football, instauré cet été en Normandie. Pour le président délégué de la Ligue de Football de Normandie, un tel succès s'explique grâce à la simplification des contrôles médicaux.

Licence en ligne et visite médicale

Jusqu'à présent, les joueurs devaient retourner voir leur médecin chaque saison pour obtenir un certificat médical. "Maintenant, la visite est valable trois ans à la condition que le joueur signe tous les ans sans s'arrêter et qu'il signe une déclaration sur l'honneur disant qu'il n'y a pas de nouveau risque pour sa santé", décrit Jacky Cerveaux.

Si de nombreux licenciés sont déjà prêts, c'est aussi grâce au nouveau système informatisé. Les joueurs peuvent maintenant faire leur demande de licence en ligne et la signer électroniquement. "Ça nous a permis de gagner beaucoup sur les délais en réduisant les échanges de papiers entre les joueurs, les clubs et la Ligue. Moi-même je suis licencié, et ça m'a pris trente secondes pour faire mon renouvellement", conclut Jacky Cerveau.

