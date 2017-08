A Caen, les abeilles des Rives de l'Orne ont donné leur miel [photos/vidéo]

Mardi 22 août 2017, le miel produit par les abeilles installées sur le toit des Rives de l'Orne à Caen (Calvados) a été récolté. Une cinquantaine de kilos doit être mise en pot.

Les 150 000 abeilles installées sur les toits des Rives de l'Orne à Caen (Calvados) ont bien travaillé. Mardi 22 août 2017, Pierrick Jeanne, apiculteur de la société Charozé, a commencé la récolte de miel. "Ça sera un miel toutes fleurs, toutes celles trouvables en milieu urbain. Nous avons eu un excellent mois de juin et heureusement, du coup la récolte va être bonne". En effet, une cinquantaine de kilos devrait être mise en pot.

• Lire aussi : 150 000 abeilles sur les toits des Rives de l'Orne à Caen



Pour éviter de trop surprendre les abeilles, Pierrick commence par les enfumer "légèrement, le but ça n'est pas de les tuer", rigole-t-il. Commence alors la récolte des cadres placés dans chaque ruche et sur lesquels les abeilles ont produit leur miel.



Une fois les cadres récoltés, vient le temps de l'extraction du miel. "Avec un couteau on enlève la cire puis on passe les cadres dans l'extracteur et là le miel coule".

En dégustation à la fin de l'année

Le miel des Rives de l'Orne, très fruité, ne sera pas vendu mais distribué aux commerçants et aux riverains. "On le distribuera aussi aux clients pendants les fêtes de fin d'année", explique Alice Omer, la directrice du centre commercial.

En attendant la nouvelle récolte, l'été prochain, les abeilles vont passer l'hiver au chaud dans leurs ruches.