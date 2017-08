Le Havre : une journée pour découvrir un paquebot

Le 22 août 2017 à 16:11 Par : Gilles Anthoine

Les 9 et 10 septembre 2017, l'office de tourisme du Havre (Seine-Maritime) et la compagnie maritime Costa proposent de visite un paquebot de croisière. Au programme : visite, déjeuner et temps libre. C'est la première année que cette formule est proposée au Havre.