10ème Urban Spaces à Bayeux cette semaine

Tous les ans à la rentrée, les cultures et les pratiques urbaines sont à l'honneur dans la capitale du Bessin, à travers Urban Spaces. Un rendez-vous devenu incontournable pour tous les fans de glisse, qui fêtera cette année son 10e anniversaire.

L'Urban-Spaces X, les 1er et 2 Septembre 2017 à Bayeux (Calvados). Un dixième anniversaire qui prévoit d'être grandiose. 10 ans, c'est l'occasion de faire un "Best-Of" des événements passés mais aussi de se projeter dans le futur…



Martin Burger, directeur des services jeunesse et sports de la ville de Bayeux:







Un évènement de rentrée, pour la jeunesse, mais pas que.



En plus des disciplines habituelles de l'Urban-Space, vous retrouverez cette année des animations de Big-Air-Bag, de Slackline, de glisse urbaine, de nouvelles technologies, des DJ set et bien d'autres surprises !



L'Urban-Spaces se veut ouvert à toute personne désireuse de découvrir et s'approprier ce mouvement urbain.



Rendez-vous place Saint-Patrice et au Skate-Park pour deux jours de sensations.



Entrée libre et restauration sur place.





Plus d'info: bayeux.fr