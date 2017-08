Charlotte Le Bon, Emmanuelle Devos, Benjamin Biolay... : découvrez la composition du jury du festival de Deauville

L'organisation du festival du film américain de Deauville (Calvados) dévoilait ce mardi 22 août 2017 les détails de la 43e édition.

Il y aura du beau monde sur le tapis rouge de la 43e édition du festival du film américain de Deauville (Calvados), qui s'ouvrira vendredi 1er septembre 2017.

Les membres du jury

Le jury, présidé par le réalisateur Michel Hazanavicius, sera cette année à dominante féminine. On retrouve parmi ces membres les comédiennes Charlotte Le Bon, Emmanuelle Devos, Clotilde Hesme ou encore les réalisatrices Yasmina Reza, Axelle Ropert et Alice Winocour. À leur côté, Benjamin Biolay, Eric Lartigau et Michel Leclerc devront départager les films en compétition.

Le jury révélation sera lui présidée par l'actrice et réalisatrice Emmanuelle Bercot, notamment récompensée pour son rôle dans Mon Roi, et composé d'Add Al Malik, Anaïs Demoustier, Pio Marmaï, Pierre Rochefort, Leonor Varela.

60 films projetés

Côté films, les festivités seront ouvertes par Barry Seal: American Traffic, de Doug Liman où l'on retrouve notamment Tom Cruise et Sarah Wright et le rôle de film de clôture revient au Château de verre de Destin Daniel Cretton.

En tout, 60 films seront présentés sur les 10 jours de festival. Et parmi ceux en compétition, on retrouve entre autres Sweet Virginia Jamie M. Dagg, Katie Says Goodbye de Wayne Roberts, Ingrid Goes West Matt Spicer ou encore The Rider de Chloé Zhao.

Robert Pattinson et Michelle Rodriguez à l'honneur

Plusieurs hommages seront également rendus. L'acteur Robert Pattinson, connu pour son rôle dans la série Twilight et actuellement à l'affiche dans Good Time, sera mis en avant pour son "incarnation de la modernité de l'acteur". Laura Dern, et à travers elle le cinéma de David Linch, ou encore Michelle Rodriguez, vue dans Avatar et Fast & Furious, seront également sur le devant de la scène.

Pratique. Pour découvrir l'ensemble de la programmation de cette 43e édition, rendez-vous sur le site du festival.

