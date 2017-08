Basket-ball (LFB). L'heure de la reprise a sonné pour l'USOM

Ce lundi 21 août 2017, les joueuses de l'USO Mondeville (Calvados) ont retrouvé le chemin des parquets, avec un effectif loin d'être au complet.

Au lendemain des retrouvailles et d'une réunion pour fixer les axes de la reprise, les basketteuses de Mondeville ont retouché la balle orange ce lundi 21 août 2017 à la Halle Bérégovoy. Loin d'être au complet, l'effectif présent affichait bien des airs de jeunesse. "On a besoin de former des jeunes joueuses. C'est aussi grâce à elles que notre saison est plus ou moins réussie. On veut qu'elles prennent leur responsabilité et affirment leur leadership", explique Romain Lhermitte, l'entraîneur.

"Repartir sur un nouveau cycle"

Avec les départs de Sharp (Bourges), Badiane (Lyon), Millavet et Plouffe (Tarbes), l'USOM a dû reconstruire un nouveau groupe lors de l'inter-saison."On repart sur un nouveau cycle de 2-3 ans avec ce nouveau groupe", confie le technicien. Et pour cause, le club mondevillais a enregistré les arrivées de Romana Hejdova, Myriam Djekoundade (CB Ifs), Stéphanie Talbot (Garzow) et la jeune ailière belge, Heleen Nauwalaers.

Sans quatre joueuses du 5 majeur

Course à pied et balle orange au programme, les rouges et blanches entameront leur série de matchs de préparation ce samedi 26 août face à la Glacerie (NF1) avec pour unique objectif de "mettre de l'opposition et de l'adversité", d'après Romain Lhermitte. "On sait que la Glacerie est une très bonne équipe de N1. Elles auront deux semaines de préparation en plus que nous et seront beaucoup plus expérimentées car notre plus vieille joueuse aura 21 ans", poursuit-il. Pour cela, l'USOM devra faire sans l'ailière tchèque Romana Hejdova et Kim Gaucher, qui feront respectivement leur retour le 1er et entre le 5 et 8 septembre, mais également sans Lisa Berkani (de retour la semaine prochaine) et Stéphanie Talbot, qui reviendra une fois que la WNBA sera terminée.

Pratique. Prochain match amical : Samedi 26 août 2017 : USOM (LFB) - La Glacerie (NF1) à la Halle Bérégovoy.

A LIRE AUSSI.

Basket : Tamara Tatham, internationale canadienne débarque à Mondeville

Basket : Fin de saison en apothéose pour Mondeville qui écrase Basket Landes (76-52)

Basket : Romana Hejdova du Hainaut signe à l'USO Mondeville

Basket : l'USO Mondeville brise les Déferlantes de Nantes