Handball (N1F). Colombelles devra débuter sans Scherer

Lors de son 1er tournoi de préparation ce samedi 19 août 2017, le CLCH a perdu son arrière Emma Scherer sur blessure. Un coup dur que le club devra vite combler...

À l'heure de son premier tournoi de préparation samedi 19 août 2017, Colombelles semblait bien débuter la saison. La première rencontre qui l'opposait au Havre (N2) voyait les colombelloises prendre largement le dessus sur son adversaire (23-14).

Cruelle blessure pour Emma Scherer

Mais quelques minutes plus tard, Colombelles disputait son second match face à Rouen (N3), ville organisatrice. Après avoir mené 13-11, le CLCH a perdu son arrière Emma Scherer, victime d'une luxation de l'épaule. Indisponible, elle fera son retour que dans "quatre à six semaines" précise le club. Reynaldo Mazzoli, aux commandes, devra trouver de nouvelles alternatives, alors que le recrutement de pré-saison n'y était pourtant pas favorable.

Pratique. Prochain match amical : Samedi 26 et Dimanche 27 août 2017 : Colombelles - Middlekerke-Izegem (BEL)

