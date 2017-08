Inde: la Cour suprême bannit la répudiation express chez les musulmans

La Cour suprême indienne a interdit mardi le divorce par répudiation express de la femme autorisé dans la communauté musulmane, un dossier brûlant qui touche au coeur de la conception de la laïcité du pays.

"Le triple talaq (divorce) enfreint le Coran et la sharia. Il ne fait pas partie des pratiques religieuse et va à l'encontre de la moralité constitutionnelle", a déclaré un panel de cinq juges de la plus haute instance judiciaire du pays.

