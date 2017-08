14e édition de "La Canadienne", courez sur les pas des canadiens dans le Calvados

Dimanche 10 septembre 2017 aura lieu la 14e édition de "La Canadienne" à Saint-Germain La Blanche Herbe (Calvados).

Courir sur les pas des canadiens, tel est le fer de lance de la course "La Canadienne", organisée par l'association "Les Amis des pieds en fête". À l'occasion de la 14e édition qui aura lieu le dimanche 10 septembre prochain, les organisateurs proposent deux courses au parcours différents ouvertes aux amateurs comme aux confirmés. La plus courte passera par les communes d'Authie et la plus longue par Authie et Saint-Contest.

Demandez le programme !

9h45 : "La petite Canadienne" (6,4 km). Départ : Parc urbain Serge Maillard, Saint-Germain La Blanche Herbe. Inscriptions : 8€.

10h : "La Canadienne" (13,5 km). Départ : Parc urbain Serge Maillard, Saint-Germain La Blanche Herbe. Inscriptions : 10€

