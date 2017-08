Seine-Maritime : une association pour aider des jumelles à combattre leur maladie

L'association Pour le sourire de Charline et Honorine organise samedi 26 août 2017 un concours de pétanque à Fécamp (Seine-Maritime). Objectif : récolter des fonds pour Charline et Honorine, des jumelles de 13 ans atteintes toutes les deux de la même maladie orpheline.

Charline et Honorine habitent Angerville-la-Martel (Seine-Maritime). Elles sont deux soeurs, des jumelles de 13 ans atteintes d'une même maladie orpheline. Une maladie qui ne porte pas de nom, mais les fillettes souffrent de contractions musculaires involontaires. Charline et Honorine ne parlent pas et doivent se déplacer en fauteuil roulant.

Pas de traitement

Il n'existe pas de traitement, mais parmi les soins qui les soulage : la balnéothérapie. Elles la pratiquent dans leur institut spécialisé (l'IEM Paul Durand Viel à Saint-Martin-du-Bec près du Havre), mais Sandra Leduey, la maman, souhaiterait installer une balnéo à domicile. Écoutez-la :

L'association Pour le sourire de Charline et Honorine récolte des fonds pour tenter d'installer cette balnéo au domicile des jumelles à Angerville-la-Martel. Il faut compter plusieurs milliers d'euros. Elle avait déjà pu financer un vélo adapté pour transporter un fauteuil roulant (9500 euros).

Un concours de pétanque pour soutenir l'association

Parmi les événements organisés par l'association : samedi 26 août 2017, un concours de pétanque en doublette à Fécamp (Seine-Maritime). Cela se déroule sur les terrains de la Pétanque fécampoise, à côté du stade Le Dantec. Les inscriptions se font sur place à partir de 13h00 dans la limite de 200 participants. À noter également, le salon de l'automne à Toussaint près de Fécamp le 12 novembre 2017 et une pièce de théâtre par la compagnie Les Théâtreux le 10 décembre 2017 à Saint-Pierre-en-Port (Seine-Maritime).

