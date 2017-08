Football : à Petit-Quevilly, Monaco s'impose en finale du tournoi U17

Le Tournoi National U17 "Mahmoud-Tiarci" accueillait durant trois jours 12 centres de formation. Un plateau relevé pour ce tournoi qui fêtait sa 20e édition. Et à la fin, c'est Monaco qui s'est imposé.

Le Tournoi National U17 "Mahmoud-Tiarci" s'est conclu sur une victoire de l'AS Monaco. Devant une tribune bien remplie du stade Lozai de Petit-Quevilly (Seine-Maritime), les jeunes monégasques ont battu Le Havre sur le score de 1 à 0. Ils succèdent ainsi au FC Metz, qui a été défait en demi-finale par ces mêmes Havrais. Les Messins terminent donc troisièmes, après une séance de tirs au but à suspense (7-6) face à Strasbourg.

Bilan mitigé pour les locaux

Les deux équipes locales engagées terminent loin dans le classement. À domicile, Quevilly Rouen Métropole conclut son tournoi à la 9e place et le FC Rouen termine 12e et bon dernier. Pour la seconde fois dans l'histoire de la compétition, une équipe étrangère était invitée. Et les jeunes de l'académie Mohammed VI du Maroc s'en sont bien tirés avec une belle 10e au vu du plateau relevé.

Classement final : 1. Monaco; 2. Le Havre; 3. Metz; 4. Strasbourg; 5. Caen; 6. Nancy; 7. Rennes; 8. Auxerre; 9. Quevilly Rouen; 10. Académie Mohammed VI du Maroc; 11. Guingamp; 12. FC Rouen.