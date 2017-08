Seine-Maritime : une mère et sa fille arrêtées pour des vols de cartes bleues en série

Le 21 août 2017 à 12:20 Par : Pierre Durand-Gratian

Une femme de 51 ans et sa fille de 27 ans ont été interpellées les 16 et 17 août 2017 au Havre (Seine-Maritime) pour de multiples vols de cartes bleues. Le duo s'en prenait à des personnes âgées dans des sas de banque entre le 25 juillet 2016 et le 30 octobre 2016.