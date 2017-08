Ligue 1: le festival Neymar propulse le PSG en tête

Neymar poursuit ses débuts tonitruants au PSG: avec un doublé, deux passes décisives et un penalty provoqué, le Brésilien a été étincelant face à Toulouse (6-2) dimanche, pour sa première au Parc des Princes, permettant à son équipe de prendre les commandes de la Ligue 1.

Le PSG a neuf points comme Monaco et Saint-Etienne mais dispose d'une meilleure différence de buts. Les grands perdants de cette 3e journée sont donc Lyon et Marseille, qui ont calé à domicile, et laissé filer leurs trois rivaux.

. Neymar intenable

Neymar avait déjà réussi un très bon premier match à Guingamp (3-0), avec un but et une passe décisive. Alors que dire de ses premiers pas au Parc, où il était dans tous les bons coups.

La star brésilienne a donné le tournis à Toulouse du début à la fin. Avant son but, inscrit à la 31e sur un ballon repoussé par le gardien Alban Lafont, il avait déjà frappé à bout portant au-dessus de la barre et envoyé une tête sur le poteau...

Comme cela ne suffisait pas, il a ensuite servi Adrien Rabiot, auteur d'une jolie frappe à la 35e, avant de provoquer le penalty pour le troisième but, signé Edinson Cavani (74e), d'offrir une autre passe décisive à Kurzawa (84e) et de conclure la marque en toute fin de match.

Afin de cocher toutes les cases du parfait parisien, Neymar a aussi rendu hommage à Blaise Matuidi, présent au stade pour un ultime au revoir, à la suite de son transfert à la Juventus. Après son but, le Brésilien a repris la célébration habituelle de Matuidi, la danse dit du "charo", les bras levés tel un vautour, affamé de ballons.

Toulouse n'a pourtant pas démérité mais la marche était trop haute, même après l'expulsion de Verratti pour un second carton jaune. Quand le PSG a semblé baissé le pied, c'est Javier Pastore qui s'est chargé d'enrouler une frappe limpide en pleine lucarne (82e)... Paris est en tête et Neymar a marqué les esprits.

. Marseille lâche

Après un match insipide en Slovénie contre Domzale, en barrage aller d'Europa League (1-1), Marseille a livré une bien piètre performance au Vélodrome contre Angers sur le même score. Le match nul est logique et empêche Marseille de rester au contact du trio de tête.

L'OM avait ouvert le score grâce à un joli numéro de Clinton Njie (17e) mais n'a pu éviter l'égalisation sur un but de Karl Toko-Ekambi (70e). La défense marseillaise a une nouvelle fois été très fébrile et en attaque Njie est sorti sur blessure, alors que Marseille manque justement de ressources devant.

L'entraîneur Rudi Garcia a aussitôt souligné l'urgence d'attirer un renfort offensif au mercato. "On reste focus sur l'attaquant. Je crois qu'on a centré 25 fois aujourd'hui. Voilà, si on avait eu un avant-centre de poids, athlétique, ça nous aurait peut-être aidé à passer devant les deux golgoths derrière et à mettre un coup de tête", a-t-il insisté.

. Lille doute

L'équipe de Lille vient quant à elle d'enchaîner deux défaites d'affilée. Et celle à domicile face à Caen (2-0) a de quoi inquiéter. "Ce match nous amène des doutes. J'ai conscience du niveau qu'a montré l'équipe que je dirige. A l'évidence, la prestation n'a pas été bonne", a reconnu l'entraîneur argentin Marcelo Bielsa.

Après la claque à Strasbourg (3-0), son équipe a une nouvelle fois été en grande difficulté. Sans idée, très passive sur le terrain, elle a logiquement cédé sur des buts de Da Silva (5e) et Santini (69e).

Le Losc a en outre terminé le match à dix dans le temps additionnel, après la blessure de Yassine Benzia, visiblement touché aux adducteurs et contraint de laisser ses coéquipiers terminer sans lui.

Un échec contre le promu Strasbourgeois, un autre contre le 17e de Ligue 1 l'an dernier... Lille (14e) et son entraîneur vont vite devoir rebondir.

Résultats de la 3e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Metz - Monaco 0 - 1

samedi

Lyon - Bordeaux 3 - 3

Nice - Guingamp 2 - 0

Rennes - Dijon 2 - 2

Saint-Etienne - Amiens 3 - 0

Troyes - Nantes 0 - 1

Montpellier - Strasbourg 1 - 1

dimanche

Lille - Caen 0 - 2

Marseille - Angers 1 - 1

Paris SG - Toulouse 6 - 2

