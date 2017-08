Vente de yearlings à Deauville : un cheval adjugé 1 million d'euros

Les enchères sont parties au galop samedi 19 août 2017 lors de la prestigieuse vente de yearlings de Deauville (Calvados) avec deux futurs chevaux de course adjugés à 1 million et à 950 000 euros.

Deux fils de Galileo

Le yearling vendu 1 million, fils de l'étalon le plus réputé Galileo et de la jument Tonnara, a été acquis par la société sud-africaine Mayfair et vendu par le haras des Montceaux (Calvados).

Celui vendu 950 000 euros est également un fils de Galileo et sa mère est Prudenzia, une jument également très cotée. Acheteur et vendeur sont les mêmes.

Au total, 88 yearlings () ont été présentés aux acheteurs lors de la première journée qui a démarré plus fort que celle de l'an passé. D'ici au lundi 21 août 2017, ce sont 334 yearlings qui doivent être proposés aux enchères.

Avec AFP

