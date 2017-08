Football (N1, N2, N3) : Avranches et Granville battus, le National 3 a pris son envol ! 

Cette fois c'est fait ! Les trois championnats nouveaux de l'ex-échelon fédéral ont débuté. Si l'on jouait les 3e et 2e journées en N1 et N2, le N3 lui inaugure sa saison ce week-end du 19 et 20 août 2017.

National 1 : Avranches ne décolle pas

Battus à Boulogne (0-1) et auteurs d'un match nul contre Dunkerque (1-1), les Avranchinais sont rentrés bredouilles de Créteil, vendredi soir 18 août pour le compte de la troisième journée. Une bien pâle opération pour un bien pâle début de saison des sud-manchois qui pointent en 16e et avant-dernière place avec un petit point. La réception du Red Star, vendredi prochain 25 août 2017 sonne déjà comme une obligation de succès, à Fenouillère.

National 2 : La mauvaise surprise granvillaise

Voilà bien une entame de saison à laquelle personne ne s'attendait. Après deux rencontres de N2, l'US Granville est en dernière position avec aucun point et aucun but marqué. Hier soir à domicile, les Manchois avaient l'occasion de se refaire après un faux départ à Romorantin mais dans un match serré, la décision s'est faite dans les derniers instants en faveur de Limoges (0-1). Le Havre "B", l'autre représentant normand de ce groupe D de N2 s'est incliné à Saint-Brieuc (2-1) mais profite de son succès initial pour rester en 9e position.

National 3 : Bayeux et Mondeville, premiers leaders !

C'est donc l'ex-Basse-Normandie qui a le mieux lancé ce tout nouveau N3 qui regroupe pour rappel, 14 formations Normandes, dans le cadre de la régionalisation des Ligues. Avec un contigent équiilibré de 7 formations de chaque ex-ligue de basse et haute Normandie, la bagarre se promet d'être rude chaque week-end. Pour cette première journée, et en attendant les deux derniers matchs entre QRM "B" et Avranches "B" et entre Caen "B" et Gonfreville, les premiers à avoir dégainé sont donc Bayeux qui s'est offert le scalp du FC Rouen (2-1) et Mondeville qui a dominé Pacy (2-0). Annonciateur ou pas d'une saison hyper-serrée, tous les autres matchs se sont achevés par des scores de parité. Aucun but entre Alençon et Saint-Lô (0-0), Dives a arraché le partage dans les derniers instants à Oissel (2-2) tandis que Evreux et Dieppe se sont neutralisés dès la première période (1-1).

