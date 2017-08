Enduro de Coutainville [Photos] : Collins Chebii et Jane Chelagat font briller le Kenya

Ce samedi 19 août 2017, le 36e Enduro d'Agon-Coutainvillec couru par près de 2000 passionnés, a été remporté par Collins Chebii et Jane Chelagat qui confirment l'hégémonie africaine sur l'épreuve.

Avec un départ totalement repensé et uniquement sur le sable de l'estran coutainvillais, les favoris ne cherchent pas à créer les écarts trop rapidement. Il faut attendre l'orée du troisième kilomètre pour voir le premier peloton s'extirper de la masse avec évidemment, la cohorte africaine aux avant-postes, emmenée par le double-tenant du titre, Tura Kumbi Bechere (ETH) mais aussi par Collins Chebii (KEN) et Felix Kirui (KEN).

Chebbi sans concurrence chez les hommes

Et ce trio va s'envoler inexorablement au fil des kilomètres, et c'est finalement Collin Chebii (Kenya) qui va se détacher dans les 3000 derniers mètres et prendre le meilleur sur Felix Kirui (Kenya), Tura Kumbi Bechere (Ethiopie) s'arrogeant la 3e place.

Delphine Pasquer encore 2e chez les dames

Chez les dames, là encore la course a mis un peu de temps à de décanter et là encore, c'est le Kenya qui a survolé les débats avec Jane Chelagat qui s'est imposée devant la Normande Delphine Pasquer et la tenante du titre, Marta Komu (France).

Les classements :

Hommes : 1- Collins Chebii (KEN) 45'57'', 2- Felix Kirui (KEN) 46'13'', 3- Tura Kumbi Bechere (ETH) 47'40''

Femmes : 1- Jane Chelagat (KEN) 52'57'', 2- Delphine Pasquer (FRA) 54'03'', 3- Marta Komu (FRA) 54'45''

