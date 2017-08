Nager 1 km dans la mer en Manche : ce sont les Brasses Bleues !

La 14ème édition des Brasses Bleues a lieu samedi 19 août 2017 à Hauteville-sur-Mer (Manche). Objectig : nager en mer jusqu'à 1 km.

La 14ème édition des Brasses Bleues, compétition de nage en eau libre dans la mer, organisée par l'association Festiv'Hautaise de la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer sur la côte ouest de la Manche, se déroule ce samedi 19 août 2017.

Compétition ouverte aux licenciés ou non, de 10 à 70 ans, pour des distances de 500 m ou 1 km, et la nage en mer est bien différente de la nage en piscine. La résistance de l'eau et les efforts ne sont pas les mêmes selon Stéphane Rouchy, éducateur sportif.

Les inscriptions de dernières minutes peuvent se faire sur place, cale sud de Hauteville-sur-Mer jusqu'à 15h, tout le monde se jettera à l'eau une demi-heure plus tard.

Après l'exploit sportif, place à la fête, avec apéro concert et dîner sur la digue à partir de 19h.