Football (Ligue 1) : Lille-Caen, "Bielsa, on connaît sa philosophie"

Le Stade Malherbe Caen (Calvados) a rendez-vous à Lille (Nord), dimanche 20 août 2017 (15h), pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Et le coach normand, Patrice Garande, assure savoir à quoi s'attendre.

Après deux défaites lors de leurs deux premiers matchs, les joueurs du Stade Malherbe Caen (Calvados), entendent bien ramener au moins un point de leur déplacement à Lille, dimanche 20 août 2017. Pour le coach normand, Patrice Garande, il faudra s'inspirer des bonnes choses aperçues contre Saint-Étienne, malgré le revers (0-1).

À quoi vous attendez-vous à Lille ?

"On sait contre qui on joue. Cette équipe presse tout le temps. Il faut être prêt à répondre à ça. On a réussi deux fois à l'extérieur contre cette philosophie. On l'a dans un coin de notre tête. Après ce n'est plus la même saison, plus le même club pour Bielsa. Il y a beaucoup de talents dans cette équipe, même s'il va manquer trois joueurs majeurs."

Que gardez-vous de la défaite contre les Verts ?

"On sort d'une prestation qui était plutôt bonne. Mais la performance ne l'était pas puisqu'il y a eu la défaite. Il nous faut fournir une prestation du même rang. Tant qu'on se crée des occasions de buts, je ne m'inquiète pas. Je sais que ça va venir."

Reste que la série n'est guère positive. Une seule victoire lors de vos treize derniers matchs...

"C'est une donnée qui vous travaille plus que nous. La dynamique de cette saison, elle a commencé au premier match. La réalité, c'est qu'on a perdu les deux premiers. Il faut réagir par rapport à ça, mais pas par rapport à la saison passée. Pour la saison passée, tout s'est arrêté à Paris lors de la 38e journée. On a apporté beaucoup de choses nouvelles dans notre préparation estivale, dans celle de la semaine, et dans l'effectif avec plusieurs recrues. C'est normal que ça prenne un peu de temps à se mettre en place."

