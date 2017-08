À Rouen, Alternoo ouvre son second magasin de produits bio

Alternoo vient d'ouvrir un second magasin à Rouen (Seine-Maritime), rue Jeanne d'Arc. Un développement rapide pour cette enseigne fondée en 2011 qui propose des produits bio et surtout locaux.

Le bio a du succès. Alternoo vient d'ouvrir, jeudi 17 août 2017, son second magasin dans Rouen (Seine-Maritime). Créé en 2011 par Benjamin de Coster, l'enseigne connaît un franc succès. Elle propose des produits bio et locaux, tel que des fruits et légumes de saison ou des produits d'épicerie. "Ça permet d'acheter des produits de qualité qui respectent l'environnement et l'humain", témoigne une cliente. Écoutez-la, ainsi que d'autres adeptes du concept:

Un fonctionnement local

Le principe est d'aller collecter les produits dans près de 50 fermes normandes des environs afin de les vendre par le biais d'un circuit court, pour limiter les intermédiaires. Tout vient de producteurs locaux situés dans un rayon de 50 à 80 km autour de Rouen. Un argument qui visiblement fait mouche auprès des consommateurs.

Pratique. Alternoo, 11 Rue Alsace Lorraine et rue Jeanne d'Arc à Rouen. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 13h30 et de 15h00 à 19h30.

