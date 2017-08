Rouen : après un été de travaux, la route de Darnétal bientôt rendue aux usagers

Les nombreux chantiers lancés par la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) cet été arrivent petit à petit à leur terme. C'est le cas de la route de Darnétal, une des portes d'entrée de la ville, qui devrait rouvrir à la circulation le mercredi 23 août 2017.

Qu'ils utilisent leur voiture ou qu'ils soient adeptes des lignes de TEOR, la nouvelle devrait plaire aux habitants des quartiers Est de Rouen (Seine-Maritime). Après plusieurs semaines de travaux programmées sur la période d'été pour limiter les effets néfastes sur le trafic, la route de Darnétal s'apprête à rouvrir complètement à la circulation le mercredi 23 août 2017.

Car depuis le début de l'été, la route était en sens de Darnétal vers Rouen. Les véhicules souhaitant aller dans l'autre sens devaient emprunter la voie rapide jusqu'à l'entrée du tunnel de la Grand-Mare pour ensuite revenir sur leurs pas. Des désagréments qui ont notamment touché les lignes T2 et T3 du TEOR, dont plusieurs arrêts ont été supprimés vers Darnétal.

La circulation repensée

Pendant ce temps, les travaux ont avancé rapidement pour respecter leurs délais. Près de l'école maternelle Thomas Corneille, l'ilot central a été supprimé, une chicane a été mise en place et le trottoir a été élargi pour sécuriser l'accès à l'école. Il ne manque plus que les finitions pour que tout soit opérationnel pour la rentrée.

Un petit peu plus loin, au croisement avec la rue de Grieu, des feux ont été supprimés pour fluidifier la circulation, un ancien pont en pierre a été détruit puis reconstruit et la chaussée a été renforcée et refaite en surface. Au total, ces travaux ont coûté 675 000 € à la Métropole Rouen Normandie.

